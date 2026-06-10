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Zwei Leichtverletzte nach Fahrt in Baumstrunk in Dornach SO

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Dornach SO seitlich gegen einen Baumstrunk geprallt. Seine Mitfahrerin und er haben sich laut Angaben der Kantonspolizei dabei leicht verletzt. Beide seien zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um etwa 23 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Der Automobilist sei von Gempen herkommend auf der Dornacherstrasse Richtung Dornach gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen sei er von der Fahrbahn abgekommen. Am Auto entstand Totalschaden.

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