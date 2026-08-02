The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Motorradfahrer bei Frontalkollision in Steg verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern sind am Samstagnachmittag in Steg im Tösstal beide Töfffahrer mittelschwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Hulfteggstrasse von der Hulftegg in Richtung Steg, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. In einer Rechtskurve geriet er aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in das Motorrad eines 68-jährigen Mannes, der gleichzeitig in Richtung Hulftegg fuhr.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft