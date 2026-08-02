Zwei Motorradfahrer bei Frontalkollision in Steg verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern sind am Samstagnachmittag in Steg im Tösstal beide Töfffahrer mittelschwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Hulfteggstrasse von der Hulftegg in Richtung Steg, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. In einer Rechtskurve geriet er aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in das Motorrad eines 68-jährigen Mannes, der gleichzeitig in Richtung Hulftegg fuhr.