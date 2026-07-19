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Zwei Motorradfahrer verletzen sich bei Unfall in Realp UR

Keystone-SDA

Zwei Motorradfahrer haben sich am Samstagvormittag auf der Furkastrasse in Richtung Realp UR erheblich verletzt. Sie mussten beide ins Spital gefahren werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 34-jähriger Motorradlenker mit Freiburger Kennzeichen war um 11.30 Uhr vom Furkapass her in Richtung Real unterwegs. Wegen des Verkehrs habe er stark abbremsen müssen, teilte die Kantonspolizei Uri am Sonntag mit. Der Motorradlenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall.

Sein Motorrad stiess zuerst mit einem entgegenkommenden Personenwagen zusammen. Anschliessend rutschte es weiter und kollidierte auch noch mit dem Motorrad eines anderen Lenkers. Beide Motorradfahrer verletzten sich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

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