The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Personen müssen nach Wohnungsbrand in Solothurn ins Spital

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer Wohnung in Solothurn sind am Samstagmorgen zwei Personen zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Ein technischer Defekt stand als Brandursache im Vordergrund, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 05.00 Uhr in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Riedmattstrasse aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Sanität und Polizei rückten unverzüglich vor Ort aus.

Die Feuerwehr Solothurn brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte ihn schliesslich. Die beiden Personen wurden nach medizinischer Erstbetreuung durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die betroffene Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar, hiess es weiter. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten am Samstagmittag noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft