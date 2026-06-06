Zwei Personen müssen nach Wohnungsbrand in Solothurn ins Spital

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer Wohnung in Solothurn sind am Samstagmorgen zwei Personen zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Ein technischer Defekt stand als Brandursache im Vordergrund, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 05.00 Uhr in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Riedmattstrasse aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Sanität und Polizei rückten unverzüglich vor Ort aus.

Die Feuerwehr Solothurn brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte ihn schliesslich. Die beiden Personen wurden nach medizinischer Erstbetreuung durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die betroffene Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar, hiess es weiter. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten am Samstagmittag noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.