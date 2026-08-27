Zwei Tote bei Gewalttat an einer Schule

Keystone-SDA

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Bei einer Gewalttat an einer Schule nahe Berlin sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Opfer starben demnach an einer Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg. Der Ort hat rund 3.500 Einwohner.

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(Keystone-SDA) Nach den Informationen deutet sich an, dass sich Täter und eines der Opfer kannten. Die «Märkische Allgemeine» berichtete, der mutmassliche Täter solle 19 Jahre alt sein. Es solle sich um den Ex-Freund einer Schülerin handeln, die ums Leben kam.

Die Ermittler gingen demnach nicht davon aus, dass noch eine Gefahr in der Schule bestehe. Weitere Details zu den Todesopfern und zu dem Verdächtigen gab es zunächst nicht.

Gewalttat auf Schulcampus – Polizei sichert Tatort

Auf der Plattform X schrieb die Polizei Brandenburg zuvor von einem Einsatz gemeinsam mit dem Rettungsdienst. Nach einer Gewalttat sei eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang stehe. «Wir sichern aktuell den Tatort.»

Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers umgeben von Wald und Seen am Rande von Gosen-Neu Zittau. Dort befinden sich Gymnasium, Oberschule und Fachoberschule. Nach diesem Modell sollen die Gemeinsamkeiten gefördert werden, die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schulformen wird betont.