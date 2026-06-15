Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Basel

Keystone-SDA

Zwei Personen haben sich am frühen Montagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Basel verletzt. Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, die zweite Person verletzte sich bei der Flucht ins Freie, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach im dritten Stockwerk aus. Die Feuerwehr rückte kurz nach 03.30 Uhr zur Liegenschaft an der Holeestrasse aus. Sie löschte das Feuer rasch, evakuierte die Liegenschaft vorübergehend und entrauchte die betroffene Wohnung.

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Während des Feuerwehreinsatzes sperrte die Polizei den betroffenen Strassenabschnitt für den ganzen Verkehr, wie es weiter in der Mitteilung heisst.