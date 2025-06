Zweiter Tag der Bundesratsreise führt nach St. Gallen

Die Landesregierung hat unter der Reise-Leitung von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am Freitag die Stadt St. Gallen besucht. Auf dem Programm des zweiten Tags der Bundesratsreise stand eine Führung durch die Stiftsbibliothek.

(Keystone-SDA) In der Stiftsbibliothek, die zu den ältesten Bibliotheken der Welt zählt und zum Unesco-Weltkulturerbe des Stiftsbezirks, wurden den Mitgliedern des Bundesrates und dem Bundeskanzler unter anderem einige der ältesten Musikhandschriften der Welt aus dem 10. Jahrhundert gezeigt, wie die Bundeskanzlei (BK) am Freitag mitteilte.

Im Anschluss an den Besuch der Stiftsbibliothek traf sich die Landesregierung mit den Behörden von Kanton und Stadt St. Gallen, wie es weiter hiess. Auf dem Klosterplatz kam sie mit der Bevölkerung für einen Apéro zusammen. Am Vortag fand der traditionelle Apéro, wie er im Rahmen von Bundesratsreisen üblich ist, in Rapperswil-Jona statt.

Zum Abschluss des Programms stehen laut BK in St. Gallen noch ein Spaziergang und ein Essen in kleinem Kreis an. Die diesjährige Reise war die insgesamt fünfte in der Amtszeit einer Bundespräsidentin oder eines Bundespräsidenten aus dem Kanton St. Gallen. Bundesratsreisen führt die Landesregierung seit 1957 durch.