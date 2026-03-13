“Morta una donna nel raid vicino a manifestazioni a Teheran”

Keystone-SDA

L'esplosione avvenuta in una piazza di Teheran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds, ha causato la morte di una donna: lo riporta Press TV, emittente statale iraniana.

(Keystone-ATS) Per i media iraniani, l’esplosione è il risultato di un bombardamento congiunto tra Stati Uniti e Israele. Secondo Press TV, la donna, descritta come una “madre iraniana”, è rimasta mortalmente ferita dalle schegge dell’attacco.