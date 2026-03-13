The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

“Morta una donna nel raid vicino a manifestazioni a Teheran”

Keystone-SDA

L'esplosione avvenuta in una piazza di Teheran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds, ha causato la morte di una donna: lo riporta Press TV, emittente statale iraniana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per i media iraniani, l’esplosione è il risultato di un bombardamento congiunto tra Stati Uniti e Israele. Secondo Press TV, la donna, descritta come una “madre iraniana”, è rimasta mortalmente ferita dalle schegge dell’attacco.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR