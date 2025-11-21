The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
“Vignetta” autostradale digitale sempre più in voga

vignetta autostradale svizzera 2026
Rivelati i colori della vignetta 2026. Keystone-SDA

Con l'approssimarsi del nuovo anno, si avvicina il momento di acquistare la "vignetta" autostradale. Sempre più spesso, indica l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), gli acquirenti scelgono le versione elettronica.

2 minuti

(Keystone-ATS) A prescindere dal formato, se adesivo o elettronico, il prezzo della “vignetta” – quest’anno di colore blu – rimane di 40 franchi. L’UDSC consiglia, per il formato digitale, di collegarsi al sito ufficiale www.e-vignette.ch a causa dei messaggi fraudolenti relativi a questo tipo di contrassegno: le autorità non inviano infatti messaggi in cui si chiede di verificare o aggiornare i dati personali oppure di pagare nuovamente il contrassegno elettronico.

Un consiglio importante poiché, da quando è disponibile la “vignetta” elettronica, quest’ultima è sempre più apprezzata dagli automobilisti. Nel 2024 la percentuale di contrassegni elettronici corrispondeva al 35% del numero totale acquistato; nel 2025 si è trattato del 45% (+10 punti percentuali), sui circa 11 milioni venduti (in formato adesivo e digitale).

Dei circa 4,9 milioni di contrassegni elettronici venduti, la maggior parte è acquistata in Svizzera (2,8 milioni). Il 42% dei contrassegni elettronici è stato comperato da detentori di veicoli con targa estera. I principali acquirenti provenivano dalla Germania (18,7 %), dalla Francia (9 %), dall’Italia (3,9 %), dai Paesi Bassi (2,3 %) e dal Belgio (1,9 %).

L’UDSC spiega questa tendenza col fatto che il contrassegno elettronico può essere acquistato online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con pochi clic. Inoltre è valido immediatamente dopo il pagamento e non deve essere né applicato sul veicolo né successivamente rimosso.

In caso di targhe trasferibili è necessario un solo contrassegno elettronico. Inoltre, se nel corso dell’anno viene acquistato un nuovo veicolo, non è necessario comprare un nuovo contrassegno, a condizione che la targa di controllo sia la stessa. Allo stesso modo, non è più necessario sostituire il contrassegno in caso di rottura del parabrezza. L’acquisto anticipato della “vignetta” elettronica permette ai viaggiatori provenienti dall’estero di evitare fermate inutili e di raggiungere così più velocemente la propria destinazione.

