Democrazia diretta in Svizzera
È morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon

Keystone-SDA

Jackie Bezos, la madre di Jeff Bezos, è morta a 78 anni. Nel 1995 col marito investì 245.000 dollari in Amazon, la libreria online fondata dal figlio e divenuta una delle maggiori aziende al mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il miliardario nel 2000 usò la lista degli acquisti stilata dalla madre nel corso di un’esposizione a New York per dimostrare quanto fosse facile acquistare sul suo sito.

La mamma di Bezos rimase incinta di Jeff a soli 17 anni. Il suo secondo marito, Miguel Bezos, un immigrato da Cuba, adottò Jeff. Insieme la coppia ha avuto altri due figli.

