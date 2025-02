È morto Walter Fust, fondò a 25 anni la catena Dipl. Ing. Fust

È morto Walter Fust, imprenditore noto in tutta la Svizzera per la catena di negozi di elettrodomestici ed elettronica di consumo Dipl. Ing. Fust. Aveva 83 anni. Il decesso, avvenuto martedì dopo breve malattia, è stato comunicato oggi dalla famiglia.

(Keystone-ATS) Ingegnere meccanico con origini sangallesi, Fust aveva fondato l’azienda che porta il suo nome nel 1966 all’età di 25 anni. Nel 2007 l’aveva poi venduta a Coop. Fust era anche un importante investitore: è stato l’azionista di maggioranza di Jelmoli dal 1996 al 2004 e, più recentemente, del fabbricante di macchine StarragTornos, di cui sino alla fine è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione (Cda).

Stando alle dichiarazioni della famiglia, diffuse dalla stessa StarragTornos, il suo investimento era l’espressione della passione per l’industria delle macchine e per la Svizzera come piazza industriale. Nel comunicato gli eredi di Fust esprimono peraltro la loro piena fiducia nell’attuale presidente del Cda Michael Hauser, che è stato per molti anni il più stretto confidente di Fust, e assicurano che si adopereranno per garantire che la loro quota rimanga in famiglia.

La rivista economica Bilanz ha recentemente stimato il patrimonio di Fust a una cifra compresa fra 1,0 e 1,5 miliardi di franchi. Secondo i desideri della famiglia la sua eredità sarà utilizzata per preservare e promuovere ulteriormente la piazza economica elvetica, nonché per scopi benefici.