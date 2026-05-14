A New York la Neue Galerie si fonde con il Met

Keystone-SDA

La Neue Galerie, il museo aperto nel 2001 sulla Quinta Strada dall'erede dei cosmetici Ronald Lauder, sta per fondersi con il Met.

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(Keystone-ATS) In una rara convergenza di forze culturali, l’importante collezione di arte austriaca e tedesca del Ventesimo secolo, che include anche la celebre Woman in Gold di Gustav Klimt, unirà le forze con l’enciclopedico museo dirimpettaio su Fifth Avenue.

La fusione sarà completata nel 2028 e la Galerie sarà da allora ribattezzata Met Ronald Lauder Neue Galerie o Met Neue. “È un’enorme opportunità”, ha detto il direttore del Met Max Hollein, lui stesso austriaco di Vienna, che da vent’anni siede nel consiglio di amministrazione della Neue: “Ci permetterà di diventare custodi non solo di un numero enorme di opere d’arte di grande importanza, ma anche di un luogo dotato di una profonda integrità, bellezza e visione”.

Lauder, che ha 82 anni e resterà legato alla Galerie come cofondatore, presidente e chairman, ha spiegato che l’obiettivo della fusione è preservarne il carattere di “scrigno prezioso” quando lui non ci sarà più. L’erede di Estee Lauder ha aggiunto di sentirsi rassicurato dal modo in cui i Cloisters, la sezione del Met dedicata all’arte medievale, ha mantenuto nel tempo una propria identità indipendente. “So che non vivrò fino a 120 anni. Voglio far sì che, quando non sarò più qui, la Neue Galerie resti la Neue Galerie”.

Per creare una dotazione finanziaria stimata intorno ai 200 milioni di dollari destinata alla cura e alla conservazione a lungo termine del suo museo, Lauder e la figlia Aerin Lauder Zinterhofer hanno annunciato una donazione di 13 dipinti austriaci e tedeschi provenienti dalla loro collezione privata.

Tra le opere figurano il grande ritratto di Gustav Klimt Die Tänzerin (The Dancer), Die Russische Tänzerin Mela (The Russian Dancer Mela) di Ernst Ludwig Kirchner e Galleria Umberto (1925) di Max Beckmann. “È un’area in cui la collezione del Met non è particolarmente forte”, ha detto Hollein: “Se si guarda alla Vienna del 1900 o alla Berlino degli anni Venti, quello fu davvero l’epicentro dello sviluppo dell’avanguardia ed è importante avere una collezione ampia e profonda in questo ambito”.