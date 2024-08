Accoltellamenti a Londra, polizia esclude il terrorismo

(Keystone-ATS) La polizia britannica non ha raccolto “al momento alcuna indicazione” di un movente di terrorismo dietro il doppio accoltellamento, di una donna 34enne e di una bambina di 11anni, presso Leicester Square, nel cuore di Londra.

Lo riferisce Scotland Yard confermando che l’uomo arrestato sarebbe un aggressore isolato e precisando che la bimba è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita e la donna ha riportato ferite minori.

I media intanto raccontano di un commesso eroe, un 29enne di nome Abdullah, intervenuto alle prime grida delle vittime per affrontare l’aggressore e allontanare da lui il coltello con un calcio.

Il fatto si è verificato in un momento in cui il Regno Unito sta tentando con difficoltà di uscire dai giorni di violenze e disordini scatenati dai gruppi dell’ultradestra contro i migranti e la comunità musulmana dopo la strage di bambine a Southport, vicino a Liverpool, – attribuita dalla polizia al raptus di un 17enne armato di coltello – e la successiva ondata di disinformazione e “fake news” diffuse sui social media sull’identità dell’aggressore.

Il rischio è che quanto avvenuto nella capitale britannica oggi possa in un qualche modo alimentare nuove tensioni. Downing Street proprio questa mattina ha avvertito sul fatto che lo stato di allerta resta elevato nel Paese malgrado la “de-escalation” degli scontri nelle strade verificatasi nel week-end.