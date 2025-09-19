The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Addio a Brad Everett Young, fotografo e attore in “Grey’s Anatomy”

Keystone-SDA

Brad Everett Young, un noto fotografo dei red carpet di Hollywood che aveva "sfondato la quarta parete" recitando in serie tv come "Grey's Anatomy" e per il grande schermo, è morto in un incidente stradale a Los Angeles.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’auto su cui Young si trovava a bordo è stata investita da un veicolo che andava contromano. Il fotografo e occasionale attore aveva 46 anni e stata tornando a casa dopo una serata al cinema.

I suoi scatti sono stati pubblicati da riviste come People, Vanity Fair e Vogue. Da attore Young aveva lavorato in tv in “Streghe”, “Numb3rs” e “Felicity” e, sul grande schermo, in film tra cui “Charlie’s Angels” e “Jurassic Park II”.

Negli ultimi anni si era dedicato piuttosto all’attivismo per l’insegnamento delle arti nelle scuole e alla fotografia di celebrità frequentando prime di Hollywood, tappeti rossi e cerimonie dei premi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR