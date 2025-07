Come la Svizzera può avere un impatto con la presidenza OSCE 2026

L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è oggi solo l’ombra di ciò che era un tempo. La Svizzera assumerà la presidenza l’anno prossimo e dovrà prepararsi a scenari molto diversi, scrive l’ex segretario generale dell’istituzione internazionale Thomas Greminger.

L’OSCE è da anni completamente polarizzata. Tuttavia, le missioni sul campo nei Balcani occidentali, in Europa orientale e in Asia centrale continuano a svolgere un lavoro prezioso. Lo stesso vale per le attività di consulenza del Segretariato nel campo delle minacce transnazionali – tratta di esseri umani, estremismo violento e terrorismo, sicurezza informatica – e per il lavoro dei suoi centri di competenza per i diritti umani, lo stato di diritto e la democrazia (ODIHR), per le minoranze nazionali (HCNM) e per la libertà dei media (RFOM).

Ma dal punto di vista politico, le piattaforme di dialogo dell’organizzazione sono bloccate. Non gioca alcun ruolo nella gestione del conflitto in Ucraina ed è scomparsa dal radar politico degli attori chiave della sicurezza euro-atlantica.

È molto probabile che questo sarà la caratteristica dominante dell’organizzazione di cui la Svizzera assumerà la responsabilità politica il prossimo anno. Ciò significa che i margini di manovra politica saranno molto limitati e che l’obiettivo principale sarà garantire la sopravvivenza dell’organizzazione in vista di tempi migliori.

In una situazione del genere non ci si possono aspettare grandi successi in politica estera. Tuttavia, anche in questo scenario, con una buona preparazione e una diplomazia intelligente, sarebbero possibili modeste riforme istituzionali e si potrebbe porre l’accento su alcune tematiche. Penso, ad esempio, alla lotta contro la disinformazione, alla sicurezza nel cyberspazio o al nesso tra nuove tecnologie (intelligenza artificiale, informatica quantistica, biotecnologie) e sicurezza.

L’OSCE può tornare a essere un attore centrale?

Ciò che rende particolarmente impegnativa la preparazione alla terza presidenza svizzera dell’OSCE, dopo quelle del 1996 e del 2014, è l’incertezza riguardo agli sviluppi del contesto politico. Se la guerra in Ucraina dovesse concludersi nei prossimi mesi, l’OSCE – eventualmente in collaborazione con le Nazioni Unite – potrebbe avere l’opportunità di svolgere un ruolo nel monitoraggio del cessate il fuoco. Se ciò accadesse, l’OSCE tornerebbe a essere un attore centrale della sicurezza europea.

Una tregua accompagnata da un accordo sui principi di risoluzione del conflitto creerebbe le prime condizioni per integrare nuovamente la deterrenza militare con alcuni elementi di sicurezza cooperativa nell’ordine di sicurezza europeo. Sarebbe necessario introdurre rapidamente meccanismi di riduzione del rischio militare e misure di fiducia e sicurezza per stabilizzare la lunga linea di demarcazione tra Russia e Occidente. In un’Europa altamente armata, presto si dovrebbe tornare a negoziare il controllo degli armamenti convenzionali.

In ambito non militare, ci sarebbero elezioni da osservare, diritti delle minoranze da garantire e la libertà dei media da ripristinare in un contesto post-bellico. In tutti questi campi, l’OSCE – in quanto organizzazione di sicurezza europea più inclusiva – ha molta esperienza e strumenti adeguati.

La sfida per la presidenza elvetica consiste nel posizionare politicamente gli strumenti dell’OSCE al momento opportuno e nel garantire che l’organizzazione sia in grado di fornirli quando richiesti. Entrambi i compiti sono tutt’altro che banali, vista la marginalizzazione politica e le risorse estremamente limitate dell’organizzazione.

Un possibile approccio potrebbe consistere nel cercare nuove coalizioni tra Paesi che non intendono schierarsi con nessuno dei due poli. Questo modello ha già avuto successo nel processo CSCE: gli Stati N+N, i neutrali e i non allineati, sono riusciti più volte a mediare tra le grandi potenze.

>>> Gli accordi di Helsinki del 1975 e il ruolo svolto dalla Svizzera:

Anticipare scenari diversi

La politica estera svizzera deve quindi prepararsi a realtà molto diverse. Sono richieste lungimiranza strategica e capacità di anticipazione: le opzioni politiche devono essere pensate per diversi scenari. Un futuro incerto impone una preparazione ancora più accurata di tutti gli aspetti pianificabili.

Le nostre esperienze durante la presidenza del 2014 lo hanno confermato, quando abbiamo dovuto affrontare – in modo inaspettato ma alla fine con successo – la crisi riguardante l’Ucraina. È emersa l’importanza di poter prendere decisioni rapide tra Berna e Vienna, per reagire con flessibilità agli sviluppi e, se necessario, mobilitare riserve.

È quindi possibile che la presidenza OSCE 2026 del nostro Paese si riveli un compito piuttosto faticoso e poco glorioso. Ma anche in tal caso, ci si aspetta dalla Confederazione che si impegni per garantire la sopravvivenza dell’OSCE e degli elementi rimanenti della sicurezza cooperativa in Europa.

Le cose potrebbero anche andare diversamente: sviluppi in Ucraina potrebbero aprire nuove possibilità per la ricostruzione della sicurezza europea, e la Svizzera, in qualità di presidente dell’OSCE, disporrebbe di leve importanti per contribuire a questo processo. Un’opportunità da cogliere.

