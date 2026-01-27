Le università svizzere vogliono contrastare lo spionaggio tecnologico

"Le università di tutto il mondo sono nel mirino dei servizi segreti e di altre agenzie governative, soprattutto quelle in cui la tecnologia all'avanguardia è un elemento chiave della ricerca", ha affermato Günther Dissertori, rettore del Politecnico federale di Zurigo. Keystone / Michael Buholzer

Per timore di spionaggio in settori sensibili come l’intelligenza artificiale e la biotecnologia, le università svizzere potrebbero rafforzare i controlli su studenti e ricercatori stranieri. La minaccia viene soprattutto da Cina, Russia e Iran.

Le università svizzere intendono potenziare le procedure di selezione di ricercatori, ricercatrici, studenti e studentesse per frenare lo spionaggio high tech da parte di nazioni ostili. Poco più di un anno fa, è stato arrestato un accademico iraniano accusato di aver fornito sistemi di navigazione per droni e missili alla Repubblica islamica dell’Iran.

L’ingegnere Mohammad Abedini, detenuto in Italia su richiesta degli Stati UnitiCollegamento esterno, ha lavorato per anni presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL). In quello che alcuni hanno interpretato come uno scambio di favori, è stato rimpatriato in Iran pochi giorni dopo che il Paese mediorientale aveva liberato la giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata in seguito alla cattura di Abedini.

Ora, l’organizzazione mantello delle università svizzere swissuniversitiesCollegamento esterno propone una strategia nazionale per evitare che conoscenze critiche vengano rubate o utilizzate da avversari militari. Le aree sensibili includono l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico e le biotecnologie.

“Le università di tutto il mondo sono nel mirino dei servizi segreti e di altre agenzie governative, soprattutto quelle in cui la tecnologia all’avanguardia è un elemento chiave della ricerca”, afferma Günther Dissertori, rettore del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e responsabile del gruppo di lavoro di swissuniversities che ha elaborato una serie di proposte. “La Svizzera non è un’isola”, aggiunge.

Secondo un rapporto del 2025 del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), Cina e Russia rappresentano la maggiore minaccia di spionaggio in Europa. In Svizzera, entrambi i Paesi hanno costruito reti di personale sotto copertura che prendono di mira organizzazioni come “università e altre istituzioni di ricerca”, ha scrittoCollegamento esterno il SIC.

Per contrastare tali minacce, le proposte prevedono l’introduzione di unità per la sicurezza delle conoscenze in ogni università svizzera. Queste valuterebbero i rischi quando i ricercatori e le ricercatrici intendono collaborare o scambiare informazioni con partner di Stati ad alto rischio. Fornirebbero inoltre consulenza su come limitare l’accesso a dati sensibili o stabilire condizioni per la condivisione tecnologica.

I ricercatori ospiti potrebbero essere limitati nell’accesso a determinati sistemi, laboratori o dati.

Un centro di coordinamento offrirebbe linee guida uniformi e condividerebbe rapidamente informazioni, ad esempio se il SIC rilevasse un aumento degli attacchi informatici contro i laboratori di biotecnologia. I criteri per ammissioni, assunzioni, ricercatori ospiti e collaborazioni internazionali sarebbero unificati, e i dossier delle candidature ad alto rischio verrebbero condivisi tra le università.

L’obiettivo è impedire che le persone candidate presentino domande duplicate per sfruttare le differenze nei controlli tra istituzioni e ottenere così accesso al sistema accademico svizzero. Una persona respinta da un’università non potrebbe candidarsi altrove.

Effetti delle verifiche di sicurezza sulle candidature

La pubblicazione della strategia del gruppo di lavoro arriva un anno dopo che l’ETH, la più prestigiosa università dell’Europa continentale, ha introdotto nuove procedure di controllo della sicurezza.

Le misure adottate dall’istituto mirano a impedire che tecnologie o conoscenze sensibili, utilizzabili sia per scopi civili che militari, finiscano in Paesi soggetti a sanzioni internazionali o considerati ad alto rischio, tra cui Russia, Iran, Siria e Cina. Le domande provenienti da queste regioni, o relative a settori come intelligenza artificiale, nanotecnologie, geolocalizzazione e comunicazioni, erano già sottoposte a controlli e possibili rifiuti, ha precisato l’ateneo.

Da allora, l’ETH ha esaminato circa 1’250 candidature, respingendone più di 80, ha riportato in ottobre il domenicale NZZ am SonntagCollegamento esterno. Da parte sua, l’EPFL ha rifiutato 48 candidatureCollegamento esterno nel 2025.

Dalle pratiche frammentate alla coordinazione unificata

Le procedure di verifica degli studenti e delle studentesse straniere in Svizzera restano frammentarie. Molti istituti non sono stati in grado di fornire dettagli sulle misure di sicurezza o hanno fornito solo informazioni “vaghe”, secondo la NZZ am Sonntag.

L’Università di Berna ha dichiarato a Swissinfo di aver modificato le proprie politiche a luglio per tenere conto del rischio di fughe tecnologiche. Le nuove assunzioni e i ricercatori ospiti stranieri sono sottoposti a una revisione per verificare il rispetto di sanzioni, embarghi e norme sul controllo delle esportazioni. Si tratta di un cambiamento rispetto alle politiche precedenti: lo scorso anno, l’ateneo ha dichiaratoCollegamento esterno a un giornale locale di tenere conto solo della conoscenza linguistica e del tipo di formazione.

Il gruppo di lavoro di swissuniversities propone di unificare le politiche in tutto il settore. Raccomanda di adottare il modello olandese, con un ufficio centrale che colleghi università, autorità statali e servizi di sicurezza. Questo coordinerebbe inoltre lo scambio sicuro di informazioni e le misure in risposta a situazioni in evoluzione.

Le sfide di Svizzera e Paesi Bassi

I Paesi Bassi e la Svizzera, entrambi piccoli e classificati tra i primi dieci nell’Indice globale dell’innovazione 2025Collegamento esterno dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, affrontano dilemmi simili: si chiedono come rimanere aperti alla scienza internazionale mantenendo al contempo la sicurezza.

Nel 2022, i Paesi Bassi hanno istituito un Punto di contatto nazionale per la sicurezza delle conoscenze (“Loket KennisveiligheidCollegamento esterno”) per aiutare le istituzioni a gestire minacce come lo spionaggio e l’influenza occulta.

La Svizzera, al contrario, si affida attualmente a un sistema gestito dalle università stesse, il che significa che le misure dipendono dalla consapevolezza e dalla capacità delle singole istituzioni.

Un centro nazionale non solo fisserebbe criteri comuni e garantirebbe che i gruppi più piccoli non restino indietro, ma contribuirebbe anche ad evitare una duplicazione degli sforzi, ha affermato Dissertori in un’intervista pubblicata sul sito dell’ETH.

“Questo potrebbe aiutare a bilanciare l’impegno della Svizzera per la scienza aperta, evitando fughe pericolose di tecnologia avanzata”, ha detto.

A cura di Tony Barrett/vm

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

