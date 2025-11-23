Mô Bleeker, ONU: “Tutto ciò che abbiamo costruito viene messo in discussione”

Nella Striscia di Gaza sono state uccise più di 67’000 persone in seguito all’offensiva militare israeliana scatenata dagli attacchi di Hamas e dal rapimento di ostaggi, secondo Ministero della salute di Gaza. Il blocco degli aiuti da parte di Israele ha portato a molti casi di morte per denutrizione e gran parte delle infrastrutture civili è stata distrutta.

In UcrainaCollegamento esterno, l’invasione su larga scala avviata dalla Russia nel febbraio 2022 ha portato alla morte di decine di migliaia di persone innocenti. Il conflitto ucraino è caratterizzato da attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, torture, violenze sessuali e deportazioni di bambini e bambine, ulteriori esempi di come la comunità internazionale non sia riuscita a far fede alla responsabilità di proteggere.

In SudanCollegamento esterno, da quando il Paese è stato travolto dalla guerra civile nell’aprile del 2023, più di 150’000 persone sono state uccise e circa 12 milioni hanno perso la casa. La popolazione è stata vittima di uccisioni di massa, pulizie etniche, violenze sessuali, torture e fame, mentre le forze rivali continuano a combattere impunemente e il personale umanitario ha il divieto di entrare nel Paese.

Dopo la repressione militare del 2017, descritta dall’ONU come pulizia etnica, nei campi profughi del Bangladesh rimangono circa un milione di rifugiati e rifugiate Rohingya provenienti dal MyanmarCollegamento esterno. In seguito al colpo di Stato militare del 1° febbraio 2021, il Myanmar è precipitato nella violenza e nell’instabilità.