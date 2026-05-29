Allerta rossa in Messico per l’invasione di alghe

Keystone-SDA

Nello stato messicano di Quintana Roo, quasi la metà del litorale è in allerta rossa a causa del massiccio arrivo di sargasso.

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(Keystone-ATS) Delle 140 spiagge controllate, 65 registrano un accumulo eccessivo di queste alghe, colpendo mete turistiche come Cancún, Tulum e Playa del Carmen.

Il fenomeno sta superando le capacità di pulizia delle squadre locali. Esteban Amaro, coordinatore del Centro di Monitoraggio, ha spiegato: “Dal controllo quotidiano abbiamo osservato un incremento importante nella quantità di sargasso nelle prime cinque miglia nautiche della costa”. L’esperto ha avvertito che i venti peggioreranno ulteriormente la situazione nei prossimi giorni.

La Marina ha schierato nuovo personale e una nave capace di raccogliere 600 tonnellate giornaliere in mare aperto, mentre le imprese del settore alberghiero investono milioni per arginare l’emergenza. Il direttore della zona marittima di Tulum, David Buchanan García, ha confermato la gravità del momento: “È un anno complicato. L’arrivo è iniziato molto prima del previsto e questo indica che la stagione sarà molto forte”.