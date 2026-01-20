Ambasciatrice Usa esalta modello svizzero apprendistato

Keystone-SDA

Il sistema duale svizzero della formazione professionale diventa un modello per la politica industriale degli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) In un evento organizzato alla House of Switzerland ai margini del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) l’ambasciatrice statunitense nella Confederazione Callista Gingrich ha esplicitamente elogiato il modello elvetico, descrivendolo come un pilastro cruciale per la strategia di reindustrializzazione voluta dal presidente Donald Trump.

La Svizzera mostra come il suo sistema formativo possa essere implementato con successo, ha dichiarato la 59enne. L’ex rappresentante degli Usa alla Santa Sede ha sottolineato come un’ordinanza esecutiva firmata da Trump per modernizzare lo sviluppo della forza lavoro e potenziare i programmi di apprendistato chiarisca che rafforzare l’economia americana richiede proprio una reindustrializzazione e competenze pratiche.

La collaborazione è di lunga data: come ricorda il Dipartimento federale dell’economia Berna e Washington intrattengono un dialogo intenso sul tirocinio dal 2015, quando fu firmata una prima dichiarazione d’intenti. Gli Stati Uniti hanno infatti riconosciuto “l’enorme potenziale” della combinazione di formazione sul posto di lavoro e istruzione in aula. Oggi oltre 30 aziende elvetiche gestiscono programmi di formazione oltre Atlantico, contribuendo fra l’altro in modo significativo all’economia locale.

“Nel complesso, le aziende svizzere impiegano quasi mezzo milione di lavoratori e investono miliardi ogni anno”, ha specificato l’ambasciatrice. L’obiettivo dichiarato è ora espandere ulteriormente questa cooperazione per contribuire a creare un milione di nuovi posti di apprendistato negli Usa, concentrandosi su settori strategici per la reindustrializzazione come l’aeronautica, la farmaceutica e le tecnologie dell’informazione.

La Svizzera ha risposto con favore agli apprezzamenti. Presente a Davos, la direttrice della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFR) Martina Hirayama ha ribadito la disponibilità della Confederazione a rafforzare ulteriormente la cooperazione, sottolineando come condizioni quadro politiche e istituzionali adeguate siano essenziali per il successo di tali iniziative trasferite all’estero.