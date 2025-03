Amherd: dichiarazione diritti uomo per Campionato calcio femminile

Keystone-SDA

La consigliera federale Viola Amherd, "ministra" dello sport, ha firmato oggi una dichiarazione sui diritti umani in vista del Campionato europeo femminile di calcio 2025, che si disputa in Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) In base al documento, il torneo della prossima estate mira a promuovere la diversità, le pari opportunità, l’inclusione nello sport e attraverso lo sport nonché sostenibilità sociale ed ecologica.

Il documento è stato sottoscritto assieme a rappresentanti dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA), dell’europeo femminile, dell’Associazione svizzera di football (ASF) e delle città ospitanti, indica un comunicato odierno dell’Ufficio federale dello sport.

Il Campionato europeo di calcio femminile è in agenda tra il 2 e il 27 luglio. Si svolgerà nelle città di Basilea, Berna, Zurigo, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Thun (BE) e Sion (VS).