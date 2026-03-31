Apple compie 50 anni, storia iniziata l’1 aprile 1976 in un garage

Keystone-SDA

Think Different. È racchiusa in uno slogan che celebra innovazione, creatività e anticonformismo la storia di Apple che compie 50 anni domani. Una storia iniziata l'1 aprile 1976 in un garage di Los Altos dal genio di Steve Jobs insieme a Steve Wozniak e Ronald Wayne.

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(Keystone-ATS) Apple ha cambiato le nostre vite con l’iPhone, il modo di ascoltare la musica con l’iPod e iTunes ma anche il mondo dei computer che Jobs definiva “biciclette per la mente”. E l’iPhone continua a far macinare utili alla Mela più dell’intelligenza artificiale.

L’avventura inizia col primo computer Apple I che vede la luce il primo aprile del 1977. Nel 1980 la società si quota in Borsa e il vero successo arriva nel 1984: il 24 gennaio viene lanciato il Macintosh con il celebre spot diretto da Ridley Scott. Fu il primo pc che riuscì a conquistare un vasto pubblico con l’introduzione di mouse e interfaccia grafica, ora è un cimelio battuto a peso d’oro alle aste. La storia di Apple è in simbiosi con quella del carismatico Steve Jobs: al momento d’oro iniziale segue la rottura nel 1985 e poi il rientro trionfale a Cupertino nel 1996. Da lì in poi una cavalcata di successi. Nel 2001 furono lanciati iTunes e l’iPod che hanno cambiato la musica. Poi la rivoluzione iPhone: viene presentato il 9 gennaio 2007 e stravolge radicalmente il mercato degli smartphone e le nostre vite. Nel 2010 arrivano il primo iPad e l’App Store che ha creato l’economia degli sviluppatori ed è ancora un caposaldo dei servizi della Mela. Nel 2015 – Jobs era scomparso quattro anni prima – arriva l’Apple Watch che ha cambiato l’approccio alla salute.

“Apple è stata fondata sulla semplice idea che la tecnologia dovesse essere personale e quella convinzione, radicale all’epoca, ha cambiato tutto”, ha scritto su X Tim Cook, attuale Ceo del colosso di Cupertino, che ha preso il comando dall’agosto 2011.