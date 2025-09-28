AR: no a iniziativa per la protezione dei bambini

Keystone-SDA

In Appenzello Esterno è stata sonoramente bocciata - con il 71,5% di "no" - l'iniziativa "Nessuna coercizione nei confronti di bambini e adolescenti", presentata in risposta alle direttive del Cantone e della Confederazione durante la pandemia di Covid-19.

(Keystone-ATS) I promotori chiedevano che misure come l’uso delle mascherine, i test o le vaccinazioni per questa fascia della popolazione “non vengano promosse e non siano imposte senza il consenso dei genitori o di altri tutori legali”.

Il governo e tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio avevano respinto il testo considerandolo superfluo da un lato e inattuabile a causa del diritto federale sovraordinato dall’altro.

L’affluenza alle urne è stata del 53,8%.