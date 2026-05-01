Attacco antisemita a Londra, incriminato uomo per tentato omicidio

Keystone-SDA

La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita.

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(Keystone-ATS) “Essa Suleiman (…) è stato incriminato per due capi d’accusa di tentato omicidio e un capo d’accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a Golders Green”, ha dichiarato la Metropolitan Police in un comunicato.

Come riferiscono media britannici, tra cui la BBC, Suleiman è accusato dello stesso reato, tentato omicidio, anche per un episodio precedente a quello di Golders Green: la mattina stessa di mercoledì, in Great Dover Street, nel sud di Londra, l’uomo, armato di coltello, avrebbe avuto una colluttazione con un’altra persona, che ha riportato lievi ferite.

La polizia, riferisce Sky News, ha spiegato che alcuni agenti sono accorsi sul posto circa sei minuti dopo la segnalazione di questo episodio, ma nel frattempo Suleiman si era già dileguato.