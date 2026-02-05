Attacco di piranha ha causato oltre 40 feriti in Argentina

Keystone-SDA

In Argentina, un attacco di piranha ha causato il ferimento di oltre 40 persone a Playa Victoria, che si affaccia sul fiume Victoria, un braccio del delta del Paraná, nella provincia di Entre Ríos.

(Keystone-ATS) In uno dei casi più seri, a una vittima è stato amputato un dito dopo essere stata morsa dal pesce. Gli incidenti si sono verificati nei giorni scorsi e hanno portato le autorità a chiudere la zona alla balneazione. Secondo il quotidiano ‘El Once’, il bagnino Alejandro Martín, presente sul posto, ha dichiarato che tutte le ferite sono da considerarsi gravi.

In un comunicato, l’ospedale Fermín Salaberry (che domenica ha curato sette persone, tra cui bambini), ha ribadito che in alcune zone sono presenti cartelli che vietano di fare il bagno e ha avvertito dell’importanza di rispettare le restrizioni per evitare rischi. Ciononostante, secondo testimoni, molti visitatori ignorano gli avvertimenti.

Tra le misure allo studio c’è l’installazione di una rete lungo la riva del fiume per impedire ai pesci di avvicinarsi. L’anno scorso, nella regione sono stati registrati più di 320 attacchi. Secondo gli esperti, le alte temperature favoriscono la presenza di ‘palometas’, pesci carnivori simili ai piranha.