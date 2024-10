Attacco Hamas: in diverse città la lettura dei nomi delle vittime

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una commemorazione prima dell’alba, per ricordare le vittime e gli ostaggi del 7 ottobre in Israele, si è tenuta stamani davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino.

Alle 5.29 del mattino – l’orario dell’attacco sferrato da Hamas – sono stati letti i nomi dei 1170 assassinati e dei 255 ostaggi. La commemorazione, che si è tenuta in diverse città del mondo contemporaneamente, è stata lanciata con lo slogan “Never Forget October 7th”.

La lettura dell’elenco dei nomi era prevista in decine di città, fra le quali in Germania Lipsia e Duesseldorf, Varsavia, Belfast, Lima, e New York, nel resto del mondo. L’iniziativa è parte di una campagna internazionale del movimento “Marcia per la vita”.