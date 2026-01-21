Australia, si moltiplicano attacchi di squali a nord di Sydney

Keystone-SDA

Si moltiplicano, in questa estate australe, gli attacchi di squali a surfisti e bagnanti lungo la costa est dell'Australia, con tre casi in poco più di 24 ore a nord di Sydney. Si ritiene abbiano contribuito le recenti forti piogge che hanno intorbidito le acque.

1 minuto

(Keystone-ATS) Domenica pomeriggio, un ragazzo di 12 anni è stato aggredito da un grande squalo toro a Nielsen Park, quartiere est di Sydney: rimane in ospedale in condizioni stabili.

Un surfista di 27 anni è stato invece azzannato lunedì alla gamba destra presso la popolare spiaggia di Manly, a nord di Sydney. Prontamente soccorso da altri surfisti che hanno usato una corda come laccio emostatico, è ora ricoverato in ospedale in terapia intensiva dopo aver subito l’amputazione dell’arto sotto il ginocchio.

Poche ore prima, uno squalo aveva attaccato un 11enne a sud della spiaggia di Dee Why, sempre a nord di Sydney, azzannando più volte la tavola da surf. Infine, ieri mattina un altro surfista è stato attaccato presso la spiaggia di Point Plomer, a 400 km dalla metropoli australiana.