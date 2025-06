Baerbock nuova presidente dell’assemblea generale dell’Onu

Keystone-SDA

L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è stata eletta presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2 minuti

(Keystone-ATS) Baerbock, che ha ottenuto 167 voti, è solo la quinta donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’organo che comprende tutti i 193 Stati membri, eletto annualmente a rotazione tra i gruppi regionali.

“Se eletta, servirò tutti i membri, grandi e piccoli. Come mediatrice onesta. Come unificatrice. Con orecchio e la porta aperta”, ha detto presentando le sue priorità durante un dialogo informale prima del voto. Baerbock, 44 anni, è stata ministra degli Esteri tedesca dal 2021 al 2025 per il partito dei Verdi.

“L’Onu è sotto un’enorme pressione”

“Instaurerò un dialogo basato sulla fiducia con tutti gli Stati membri. La mia porta sarà sempre aperta a tutti. Better together (meglio insieme), questo è il tema che guiderà il mio lavoro”. Lo ha detto l’ex ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock dopo l’elezione come presidente dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale Onu.

“Viviamo in tempi difficili. Camminiamo sul filo dell’incertezza. Ma la nascita delle Nazioni Unite, 80 anni fa, ci ricorda: abbiamo già vissuto momenti difficili – ha aggiunto -. E sta a noi affrontare queste sfide. Mi concentrerò su ciò che possiamo fare insieme invece di chiedermi cosa ci divide. Perché insieme siamo migliori”.

Quindi, ha detto che “l’80esima sessione dell’Assemblea Generale sarà un momento cruciale per la nostra organizzazione. Le Nazioni Unite, il centro del sistema multilaterale, sono sottoposte a un’enorme pressione”.