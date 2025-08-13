The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Barca migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Keystone-SDA

Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 20 morti. Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 60 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

Secondo i superstiti sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa.

Sono invece tra “12 e 17” le persone disperse, afferma Filippo Ungaro, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unchr), in base alle informazioni raccolte dall’organizzazione che sta assistendo i 60 sopravvissuti ospitati nell’hotspot.

“Fino a oggi ci sono stati 675” tra morti e dispersi “dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale” ha ricordato il portavoce.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR