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Battuto record di caldo in giugno in Svizzera

schermo di termometro che indica una temperatura di 37,2 gradi
Le temperature hanno superato i 37,0 gradi in ben quattro stazioni di misurazione. Keystone-SDA

Un record di caldo vecchio di quasi 80 anni è ormai storia: oggi, poco prima delle 15.00, le temperature hanno superato i 37,0 gradi in ben quattro stazioni di misurazione. Si tratta del valore più alto mai registrato in Svizzera nel mese di giugno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La temperatura più elevata è stata rilevata alle 14:40 alla stazione di misurazione di Buchs-Aarau, con 37,2 gradi. A Beznau (AG) si sono toccati i 37,1 gradi, mentre a Würenlingen (AG) e a Basilea-Binningen la colonnina di mercurio ha raggiunto i 37,0 gradi.

Secondo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), il precedente primato per il mese di giugno risaliva al 1947, quando a Basilea-Binningen erano stati misurati 36,9 gradi.

Le giornate di canicola si susseguono senza interruzione già da metà giugno. MeteoSvizzera prevede che l’ondata di caldo durerà fino a lunedì prossimo compreso. In gran parte della Svizzera è attualmente in vigore il livello massimo di allerta canicola.

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