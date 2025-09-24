BLKB toglie spina a istituto digitale Radicant, vendita o chiusura

The Swiss voice in the world since 1935
La vendita oppure la chiusura: la Banca cantonale di Basilea Campagna (BLKB) toglie la spina alla sua controllata Radicant, un istituto digitale lanciato nel 2021 e operativo dal 2023 che non è mai pienamente decollato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nella sua seduta di ieri il consiglio di banca (organo analogo al consiglio di amministrazione) ha deciso di uscire dalla società, informa BLKB in un comunicato odierno. Obiettivo primario è la vendita, per cui sono attualmente in corso trattative, ma si sta anche valutando la possibilità di restituire la licenza bancaria.

“Sebbene Radicant abbia recentemente compiuto progressi, ad esempio nella crescita della clientela e nello sviluppo di applicazioni per le piccole e medie imprese, dopo un’approfondita discussione il consiglio di banca è giunto alla conclusione che la BLKB non è il proprietario più adatto”, afferma il presidente dell’organismo, Thomas Bauer, citato nella nota.

Sin dalla sua fondazione Radicant ha dovuto affrontare ripetutamente diversi problemi. Il bubbone è poi scoppiato nel luglio di quest’anno, quando BLKB ha dovuto effettuare una rettifica di valore di quasi 106 milioni di franchi sull’impresa controllata.

In seguito alle forti pressioni politiche l’allora CEO John Häfelfinger e il presidente del consiglio di banca Thomas Schneider avevano rassegnato le dimissioni: in un primo tempo l’addio era previsto per il 2026, ma i dirigenti erano poi stati costretti ad andarsene praticamente subito, in un contesto in cui ancora una volta era stato portato alla ribalta il tema dei bonus dei manager.

Un avvicendamento ai vertici è previsto anche presso la stessa Radicant: il presidente del consiglio di amministrazione Marco Primavesi e il CEO Anton Stadelmann lasceranno il loro incarico rispettivamente alla fine del 2025 e alla fine di febbraio 2026.

Fondata nel 1864, la Basellandschaftliche Kantonalbank dispone oggi di 23 succursali, fra cui quattro anche nei cantoni di Basilea Città, Soletta e Argovia (due). L’istituto gode della garanzia dello stato, ha una somma di bilancio di 36 miliardi di franchi e un organico di circa 1000 dipendenti.

