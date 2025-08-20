The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: apertura in calo

Apertura in ribasso per la Borsa svizzera: alle 09.15 l'indice dei valori guida SMI segnava un calo dello 0,38%, a quota 12'166 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Aprono la seduta in calo anche le altre principali borse europee. Parigi cede lo 0,38% a 7’949 punti, Londra lo 0,1% a 9’179 punti, Francoforte lo 0,7% a 24’252 punti e Milano lo 0,28% a 42’901.

In precedenza la borsa di Tokyo ha chiuso con una perdita dell’1,51%, attestandosi a 42’888.55 punti. Sotto pressione sono finiti i produttori di semiconduttori che hanno fatto segnare perdite pesanti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso contrastata con il Dow Jones che il perso lo 0,02% a 44’9922,39 punti. Il Nasdaq è invece salito dello 1,46% a 21’314,95 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,58% a 6’411,49 punti.

