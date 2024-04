Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +1,25%

(Keystone-ATS) Chiusura in rialzo oggi per la Borsa svizzera, dopo una giornata interamente trascorsa sopra la linea di demarcazione. L’indice dei titoli guida SMI ha terminato gli scambi in crescita dell’1,25% a 11’469,15 punti.

Il mercato è stato a lunghi tratti alimentato dai dati positivi provenienti dagli Stati Uniti e da alcuni risultati aziendali sorprendentemente buoni. A livello internazionale tornano ad essere particolarmente richiesti i titoli tecnologici.

L’affievolirsi dei timori di un’estensione del conflitto in Medio Oriente ha ridato fiducia agli investitori, dopo lo scemare dell’euforia per il taglio degli interessi. Vari dati economici dell’Eurozona e provenienti da Oltreoceano hanno dato un ulteriore impulso al mercato.

Per quanto riguarda le blue chip, gli occhi erano puntati oggi su Novartis e Kühne+Nagel, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Il colosso farmaceutico basilese ha chiuso in crescita dell’1,81% a 88,94 franchi, dopo aver annunciato un aumento del giro d’affari del 9,5% su base annua, a 11,83 miliardi di dollari.

Il calo del fatturato (-18%) e dell’Ebit (-39%) ha per contro fortemente pesato sull’andamento odierno del titolo di Kühne+Nagel, che ha chiuso in calo del 4,87% a 242,00 franchi. Unico altro valore a chiudere in negativo è Swisscom (-0,77% a 516,00 franchi).

Buona la giornata degli altri due pesi massimi difensivi Nestlé (+0,45% a 94,26 franchi) e Roche (+1,73% a 229,70 franchi).

Senza problemi nemmeno il settore finanziario – UBS (+1,50% a 25,78 franchi) e Partners Group (+3,22% a 1219,00 franchi, miglior risultato di giornata) – così come quello assicurativo, con Swiss Re in crescita del 2,57% a 101,85 franchi, Swiss Life dell’1,82% a 627,00 franchi e Zurich Insurance dello 0,53% a 453,80 franchi.

Hanno chiuso sopra la linea anche i titoli più sensibili alla congiuntura: Geberit (+1,30% a 491,40 franchi), Sika (+0,08% a 257,70 franchi), Holcim (+1,70% a 78,80 franchi) e ABB (+0,88% a 44,47 franchi).