Brasile pronto a emettere i primi titoli di stato in yuan

Keystone-SDA

Il Brasile si prepara a lanciare la sua prima emissione sovrana di titoli di stato denominati in yuan, i "panda bond", nell'ambito della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento internazionali.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce il sito Money Times, secondo cui l’annuncio sarebbe atteso durante la missione ufficiale del governo brasiliano guidata dal ministro delle finanze Dario Durigan, prevista tra il 24 e il 26 giugno a Shanghai e Pechino.

L’operazione segue il collocamento di 5 miliardi di euro realizzato ad aprile, la prima emissione di debito in valuta europea dal 2014, e rientra nel piano del governo di ampliare la presenza del Paese sui mercati internazionali dei capitali anche attraverso strumenti diversi dal dollaro.

La visita in Cina arriva in una fase di rafforzamento dei rapporti tra Brasilia e Pechino, principale partner commerciale del Brasile, mentre restano tensioni con gli Stati Uniti dopo la proposta di nuovi dazi sulle esportazioni brasiliane e la decisione di Washington di classificare alcune organizzazioni criminali del Paese come gruppi terroristici.

In Cina il governo brasiliano presenterà inoltre alcuni strumenti della propria agenda verde, tra cui il programma Eco Invest, meccanismi di finanza mista, il fondo Tropical Forest Forever Facility e i progressi nella creazione di un mercato nazionale del carbonio, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti cinesi nei settori strategici dell’economia.