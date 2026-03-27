CAS: in montagna: più interventi ma meno vittime nel 2025

Keystone-SDA

Interventi di soccorso in montagna in aumento nel 2025, ma buona parte delle chiamate riguardavano persone in difficoltà. Per contro la mortalità ha raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni. Lo rileva una statistica del Club Alpino Svizzero (CAS).

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(Keystone-ATS) Le persone soccorse sono state quasi 4.000, con un aumento di circa l’11% rispetto alla media degli anni dal 2020 al 2024, si legge in una nota odierna del CAS. Questo incremento potrebbe spiegarsi con una maggiore frequentazione delle montagne, testimoniata anche dai record di pernottamenti nei rifugi.

Le escursioni a piedi concentrano il 46% delle emergenze, seguite dalle escursioni con gli sci e dall’alta montagna (14% ciascuna). Le cadute restano la causa più frequente. Un numero maggiore di persone ha allertato i soccorsi perché smarrite, bloccate o esauste. Queste situazioni di emergenza si sono verificate con particolare frequenza durante escursioni in alta quota o trekking, ha riferito il CAS. La percentuale di persone soccorse illese ha raggiunto il 38% (era il 29% nel 2020), pari a circa 1.500 casi.

Nell’anno in rassegna i decessi di persone che praticavano sport di montagna classici sono stati 98, in calo rispetto a una media di 119 decessi all’anno nell’ultimo decennio.

Secondo il CAS, una migliore copertura di rete mobile e un’organizzazione dei soccorsi più efficiente permettono interventi più tempestivi. L’organizzazione sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata prima di ogni uscita in montagna.