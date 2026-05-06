Case di lusso ancora più care in Svizzera, ma dinamica rallenta

In media i prezzi delle proprietà di alto standard sono aumentati del 3% in un anno Keystone-SDA

Nel 2025 gli immobili di lusso in Svizzera sono diventati più cari, ma il trend di crescita sta progressivamente rallentando: lo afferma uno studio pubblicato oggi da UBS.

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(Keystone-ATS) In media i prezzi delle proprietà di alto standard sono aumentati del 3% in un anno, una progressione inferiore a quella registrata nel complesso del mercato immobiliare elvetico. A trainare la domanda sono state soprattutto le regioni alpine, dove i rincari medi hanno raggiunto il 6%, spinte da facoltosi acquirenti stranieri.

St. Moritz si conferma la località più cara del paese, con un prezzo medio di 52’000 franchi al metro quadrato. Seguono Gstaad (BE) e Verbier (VS) con circa 45’000 franchi. Fuori dalle regioni alpine, il primato spetta a Cologny (GE), sul lago di Ginevra, con 43’000 franchi, mentre sul lago di Zurigo la località più costosa è Küsnacht (ZH) con 37’000 franchi.

Secondo la pubblicazione “UBS Luxury Property Focus 2026” per un appartamento di proprietà di 150 metri quadrati, in posizione privilegiata e con finiture di pregio, nei comuni svizzeri di lusso si devono mediamente spendere dai 4 ai 5 milioni di franchi. Le case unifamiliari con un terreno di oltre 1000 metri quadrati superano spesso i 10 milioni.

Malgrado i prezzi siano aumentati in media di quasi il 5% all’anno nell’ultimo lustro, UBS osserva ora chiari segnali di indebolimento del mercato, in particolare sul lago Lemano e su quello di Zurigo. Per il 2026 la banca prevede uno sviluppo più debole, penalizzato anche dalla congiuntura fiacca.

Il quadro regionale è variegato. In Ticino lo scorso anno i prezzi hanno registrato una stagnazione. “Il mercato immobiliare di lusso locale è caratterizzato da tempi di vendita piuttosto lunghi”, scrivono gli esperti dell’istituto guidato da Sergio Ermotti. “Chi desidera vendere un immobile di lusso con urgenza deve quindi mettere in conto una riduzione del prezzo”. L’afflusso di nuovi acquirenti facoltosi provenienti dall’Italia e la solida performance del centro finanziario di Lugano stanno però impedendo un calo del mercato nel suo complesso, aggiungono gli specialisti.

A livello globale, St. Moritz rimane la destinazione di lusso più cara, davanti a Monaco e Aspen (Usa). In tutti e tre i mercati i prezzi medi al metro quadrato raggiungono almeno 60’000 dollari (47’000 franchi).