Cassis e Lavrov alla ricerca di vie per la pace

Keystone-SDA

In visita a Mosca in qualità di presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha discusso oggi col suo omologo russo Sergey Lavrov delle vie per raggiungere la pace in Ucraina.

(Keystone-ATS) In un post su “X”, il consigliere federale ha precisato che è stata trattata anche la necessità del dialogo e di un multilateralismo inclusivo.

Cassis, Lavrov e il segretario generale dell’OCSE, Feridun Sinirlioglu, hanno discusso di come l’OSCE possa fungere da piattaforma per facilitare questo dialogo. L’obiettivo è sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina, basata sul diritto internazionale, stando al capo della diplomazia elvetica.

Ma se per Cassis l’OSCE è l’organizzazione più importante per accompagnare un processo di pace, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva romanda RTS, per Lavrov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, l’OSCE si trova in una “profonda crisi” e a rischio “autodistruzione”.

Cassis è atterrato ieri nella capitale russa per una visita di due giorni. L’obiettivo del viaggio è il dialogo con “tutte le parti”, aveva informato su “X”. Lunedì si era già recato a Kiev insieme a Sinirlioglu. Lì hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli esteri Andrii Sybiha.