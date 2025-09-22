The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Cassis insiste sulla protezione del personale umanitario

karin keller sutter e ignazio cassis
Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro degli esteri Ignazio Cassis partecipano oggi a New York all'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Cassis ha sottolineato l'importanza di proteggere gli operatori umanitari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Negli oltre 120 conflitti armati che attualmente imperversano in tutto il mondo, si moltiplicano gli attacchi mirati contro le persone che dedicano la loro vita alla protezione dei più vulnerabili. Questo deve finire”, ha affermato il consigliere federale, che partecipa in particolare alla riunione ministeriale sulla protezione del personale umanitario.

Nel maggio 2024, durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Svizzera ha fatto approvare una risoluzione sulla protezione degli operatori umanitari.

Anch’ella presente a New York, Karin Keller-Sutter interverrà oggi in occasione di un vertice che segna il 30esimo anniversario della Dichiarazione di Pechino sulla parità di genere. Nel suo discorso sottolineerà che l’uguaglianza tra i sessi non è un obiettivo facoltativo, ma un diritto umano universale e un motore di sviluppo economico.

Considerate le crisi attuali, l’atmosfera sarà pesante durante l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Molti partecipanti la percepiscono come una sessione di emergenza destinata a mettere in guardia contro il regresso, o addirittura, la perdita di qualsiasi ordine internazionale.

I due consiglieri federali vogliono anche sottolineare l’importanza di un ordine internazionale equo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR