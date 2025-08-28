The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Cina:, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre ++

Keystone-SDA

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha riferito l’assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l’agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina “su invito del presidente Xi Jinping” per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

La Cina, ha aggiunto Hong, “è pronta a lavorare con la Corea del Nord”, ricordando i legami storici e la lotta comune “contro l’aggressione militarista giapponese” di oltre 80 anni fa. Nel complesso, sono 26 i capi di Stato e di governo attesi per la parata, tra cui quella già ampiamente ufficializzata del presidente russo Vladimir Putin, a testimoniare i rapporti consolidati tra Mosca e Pechino e “il loro coordinamento sulle principali questioni internazionali”.

Inoltre, ci saranno il presidente iraniano e il vicesegretario generale dell’Onu, nonché il presidente dell’assemblea nazionale sudcoreana.

Non sono invece previsti leader dagli Stati Uniti o dai principali Paesi dell’Europa occidentale, in parte a causa delle divergenze con Putin sulla guerra in Ucraina.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR