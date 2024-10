Cnn: Trump lancia orologi made in Svizzera, ma fatti in Wyoming’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mese scorso Donald Trump ha annunciato che stava mettendo in commercio orologi a marchio Trump “davvero speciali” realizzati in Svizzera con prezzi fino a 100.000 dollari.

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha lanciato il prodotto sulla sua piattaforma Truth Social: “Sarebbero un fantastico regalo di Natale – ha scritto – Non aspettate, andranno a ruba, prendete subito il vostro orologio Trump”.

La Cnn, tuttavia, ha cercato di rintracciare l’azienda che realizza gli orologi e ha scoperto che non ha sede in Svizzera: l’indirizzo è un centro commerciale in Wyoming. Nel video promozionale, il tycoon compare con il suo consueto abito blu e cravatta rossa, e’ seduto dietro una scrivania in legno scuro e firma un documento. Proprio in quel momento, un luccichio dorato attira l’attenzione sull’orologio, uno di quelli in edizione limitata “progettati per il presidente” e con il nome Trump. Un sito web si vanta della “potenza e precisione svizzera” del marchio.

Secondo quanto scoperto dalla Cnn, invece, l’indirizzo della società dietro la nuova linea dei ‘Trump watch’ porta ad un parcheggio con un insieme di attività commerciali diverse, tra cui un fast-food Wendy’s, un negozio di sigarette elettroniche, e poi un anonimo spazio per uffici che funge da indirizzo postale per la TheBestWatchesOnEarth Llc, appunto.