Commissione Parlamento europeo approva accordi Svizzera-Ue

Commissione Parlamento europeo approva accordi Svizzera-Ue Keystone-SDA

Condividi

La commissione competente del Parlamento europeo ha approvato oggi a larga maggioranza il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Ue. Il punto all'ordine del giorno è stato accolto in pochi minuti e senza discussioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Oltre ai trattati, la commissione per gli affari esteri dell’eurocamera ha approvato anche una risoluzione di accompagnamento. Quest’ultima ha lo scopo di motivare l’approvazione. Nel documento viene affermato, tra l’altro, che il pacchetto è stato “negoziato e concluso come un insieme equilibrato”.

Il dibattito si era già svolto in precedenza in diverse commissioni, ha dichiarato ai media Christophe Grudler, eurodeputato e relatore sul pacchetto di accordi, al termine della votazione.

L’approvazione rappresenta un passo importante per le relazioni bilaterali. Gli accordi sono nell’interesse comune dell’Unione europea e della Svizzera, ha aggiunto Grudler. Secondo il francese, gli accordi vanno visti come un compromesso globale e la Confederazione deve cercare di mantenere questo equilibrio.

L’approvazione della commissione costituisce una raccomandazione al Parlamento europeo. Al momento non è noto quando avrà luogo la votazione in plenaria.

Come noto, nel 2024 il Consiglio federale e la Commissione europea hanno negoziato nuovi accordi bilaterali volti a stabilizzare e ampliare le relazioni esistenti. Le intese sono ora in fase di ratifica parlamentare sia a Bruxelles che a Berna.