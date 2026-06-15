Oggi in Svizzera

Traffico, criminalità e carenza di spazio sono problemi che potrebbero apparire lontani camminando nelle campagne svizzere, dove però l’iniziativa UDC ha fatto breccia.

Sono state le regioni urbane a opporsi con più convinzione all’iniziativa dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) “No a una Svizzera da 10 milioni” . In altre parole, proprio quelle aree più toccate dai problemi, ad esempio la pressione demografica e la criminalità, che il campo del “sì” ha denunciato durante la campagna, imputandoli all’immigrazione.

È un dato “paradossale”, perlomeno a prima vista, scrivono i giornali del gruppo Tamedia: l’iniziativa ha riscosso maggiore successo proprio dove la Svizzera dispone ancora di più spazio ed è più sicura.

Secondo il politologo Simon Stückelberger, tuttavia, non è sorprendente. Un fattore importante è l’immagine che si ha della Svizzera e la direzione in cui si vorrebbe che si sviluppasse. Un Paese urbanizzato e densamente popolato contraddice l’immagine che molte persone residenti in campagna hanno della Confederazione. L’iniziativa, per molti votanti, non rappresentava quindi “uno strumento per risolvere problemi concreti di spazio davanti alla propria porta di casa, quanto piuttosto uno sfogo per la preoccupazione generale di fronte a una Svizzera in rapido cambiamento“,

Altre testate, come la NZZ, nei loro editoriali sottolineano invece che, nonostante il testo dell’UDC sia stato respinto dal 54,8% dell’elettorato, il risultato non deve essere letto come un sostegno all’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. Un’intesa che l’iniziativa chiedeva in ultima ratio di denunciare se ci si fosse avvicinati al limite di 10 milioni di abitanti.

“La votazione di domenica ha dimostrato che una parte significativa della popolazione valuta già criticamente la migrazione dall’UE nella sua forma attuale”. Un fattore che Governo e Parlamento non dovranno sottovalutare in vista del voto sui Bilaterali III che ridisegneranno i rapporti tra Berna e Bruxelles.