Confederazione presenta ricorso contro la rimessa barche di Federer

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il progetto di una rimessa per barche nella villa di Roger Federer a Rapperswil-Jona, nel canton San Gallo, non piace all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che ha fatto ricorso.

Sembra che il reclamo, di cui ha informato la testata locale Linth-Zeitung nell’edizione di oggi, riguardi l’autorizzazione già concessa dalla città – lo scorso 4 settembre – per la demolizione della rimessa esistente che farà spazio a una nuova che avrà anche una passerella e un canale di accesso.

L’UFAM ha confermato a Keystone-ATS di aver presentato un ricorso contro il permesso di costruzione. Non è chiaro quale sia la violazione della legge denunciata dall’UFAM, il quale non ha rilasciato commenti. Il resto del progetto di costruzione non è stato tuttavia messo in discussione dall’Ufficio.

Nel 2019 si era appreso che la star elvetica del tennis Roger Federer aveva acquistato un terreno di quasi 18’000 metri quadrati con accesso diretto alla baia di Kemprate, sul lago di Zurigo a Rapperswil-Jona. Attualmente sull’appezzamento sono in costruzione sei edifici. Diverse obiezioni, vecchi piani direttori, un contenzioso sul sentiero attorno al lago e la pandemia hanno ritardato più volte la costruzione.

Uno degli oppositori della rimessa per barche era l’associazione Rives Publiques, la quale si batte per il libero accesso alle rive del lago e ai corsi d’acqua in tutta la Svizzera. La sua opposizione è però stata ritirata proprio perché l’organizzazione romanda non figura nella lista delle associazioni che hanno diritto di ricorso in base a una ordinanza della Confederazione.