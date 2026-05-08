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Contatto con malato hantavirus, monitorata persona a Ginevra

Keystone-SDA

Un residente di Ginevra è sotto osservazione dopo aver viaggiato su un volo con una persona infetta da hantavirus. Al momento non presenta sintomi e si trova in isolamento domiciliare, ha riferito a Keystone-ATS l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

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(Keystone-ATS) La persona in questione si trovava su un aereo da Sant’Elena a Johannesburg a bordo del quale era presente anche un paziente gravemente malato, ha indicato oggi l’UFSP, precisando che non era sulla nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di hantavirus. Le autorità cantonali sono in stretto contatto con il diretto interessato e ne monitorano lo stato di salute.

Dal canto suo, l’uomo svizzero che ha contratto il virus sulla Mv Hondius rimane ricoverato all’Ospedale universitario di Zurigo. La moglie è in isolamento presso il suo domicilio.

Secondo l’UFSP, non sussiste alcun pericolo per i passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo del cittadino elvetico infetto. Questo perché il paziente ha sviluppato la febbre solo tre giorni dopo l’arrivo. L’ufficio federale continua inoltre a valutare come basso il rischio generale per la popolazione.

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