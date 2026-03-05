Crans-Montana: forte diminuzione dei feriti curati in Svizzera

Nell'arco di dieci giorni, il numero di feriti di Crans-Montana (VS) curati negli ospedali in Svizzera è sceso da 21 a dodici. Sette si trovano in una clinica di riabilitazione (-2). Ventisei persone (-2), di cui nove svizzere, sono assistite all'estero.

(Keystone-ATS) Contattata oggi dall’agenzia Keystone-ATS, la Rete nazionale di medicina delle catastrofi KATAMED ha fatto il punto sui feriti, in relazione alla tragedia avvenuta la notte di Capodanno al bar “Le Constellation” .

Dodici feriti dell’incendio si trovano ancora in un ospedale in Svizzera (-9 rispetto al 23 febbraio). In Romandia, sei pazienti sono ancora curati all’Ospedale universitario di Losanna (CHUV). Per contro, nessun ferito si trova più all’ospedale di Morges (VD).

Nella Svizzera tedesca, sei vittime sono ancora assistite a Zurigo, di cui una, ancora in terapia intensiva, all’ospedale universitario pediatrico.

Undici svizzeri all’estero

Sette persone vittime di ustioni sono curate in centri di riabilitazione della SUVA. Sei si trovano alla clinica di riabilitazione romanda di Sion – due sono state dimesse negli ultimi giorni – e una nella struttura argoviese di Bellikon.

Per quanto riguarda gli altri feriti, 26 pazienti sono curati all’estero, due in meno rispetto a dieci giorni fa. Tra questi, nove sono cittadini svizzeri e cinque sono pazienti stranieri domiciliati nel nostro Paese.

Di questi 26 feriti, dodici sono ancora curati in Francia, quattro in Germania, nove in Italia e uno in Belgio, secondo i dati trasmessi a Keystone-ATS da KATAMED.

In totale, il numero di persone assistite, in Svizzera o in un Paese europeo, è sceso da 58 a 45 tra il 23 febbraio e il 3 marzo.