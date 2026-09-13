Cremlino non esclude colloqui con Usa e Ucraina in ottobre

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La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive l'agenzia Tass.

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(Keystone-ATS) “Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando del prossimo futuro. Quindi ottobre è sicuramente una possibilità. Non può essere escluso”, ha detto quando gli è stato chiesto se i colloqui potrebbero svolgersi quel mese.

Del nuovo ciclo di negoziati trilaterali che coinvolga Ucraina, Usa e Russia ha parlato oggi anche Kyrylo Budanov, capo di gabinetto del presidente Vladimir Zelensky, a margine del forum annuale Yalta European Strategy a Kiev, riferiscono i media ucraini.

A seguito delle consultazioni con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, Budanov ha sottolineato che la partecipazione diretta di Stati Uniti ed Europa resta indispensabile per stabilire un quadro di sicurezza europeo duraturo. La dichiarazione giunge sulla scia di una rinnovata iniziativa diplomatica Usa volta a riavviare i negoziati.

Secondo Budanov, scrive il Kiev Post, un accordo iniziale si incentrerebbe su misure pratiche e graduali di de-escalation, anziché su un immediato accordo politico complessivo.

“La questione principale sarà il transito marittimo del Mar Nero, riducendo il volume degli attacchi contro obiettivi civili, infrastrutture critiche e priorità simili”, ha affermato Budanov. “Tutti si sono scambiati opinioni su questo argomento. I russi ne sono ben consapevoli e stanno anche valutando come gestire la situazione. Stiamo aspettando.”

Putin: Brics autentico multilateralismo

Dal canto suo, prima di lasciare New Delhi, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: “Vorrei sottolineare che i Brics rappresentano attualmente una potente forza motrice per il rafforzamento delle relazioni internazionali e di un autentico multilateralismo, e partecipano attivamente alla definizione di un nuovo ordine mondiale, più equo e multipolare”. Lo riferisce la Tass.