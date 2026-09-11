Cuba condanna “imperialismo degli Usa”

Keystone-SDA

Condividi

Il governo cubano ha respinto le dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio, che durante un tour in tre nazioni dell'America Latina ha accusato i movimenti di sinistra di aver distrutto i Paesi sotto il loro controllo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Attraverso un post sulla rete sociale X, il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez ha replicato alle affermazioni di Washington. “Il segretario di Stato degli Stati Uniti e il suo governo possono tentare di riscrivere la storia dell’emisfero, ma questa è testarda”, ha scritto Rodríguez.

Il ministro ha sottolineato che “la traiettoria distruttiva dell’imperialismo statunitense e la sua alleanza con i governi più reazionari della regione è ben scritta e registrata”, associandola a interventi militari, appropriazione di risorse e persecuzione di leader sociali.

La polemica si inserisce in un clima di attrito alimentato anche dal presidente statunitense Donald Trump, autore della pubblicazione di una mappa del continente colorata con la bandiera americana. A tale proposito il diplomatico cubano ha ironizzato sulle azioni di Washington, affermando che il governo americano “lascerà geograficamente disorientati i suoi cittadini”.