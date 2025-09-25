The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Dakota Johnson apre lo Zurich Film Festival

Da sinistra a destra: il direttore artistico del ZFF Christian Jungen, la presidente Doris Fiala, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, l'attrice e produttrice Dakota Johnson e il regista e attore Michael Angelo Covino. Keystone-SDA

L'attrice e produttrice statunitense Dakota Johnson ha aperto la 21esima edizione dello Zurich Film Festival, dove sarà premiata con il "Golden Eye Award" per il suo ruolo in "Splitsville" e per la sua carriera.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dakota Johnson riceve il premio durante il gala di apertura, cui segue la proiezione della commedia sentimentale “Splitsville” in presenza del regista, attore e produttore Michael Angelo Covino.

Prima dell’evento di apertura al Kongresshaus di Zurigo, numerose celebrità di casa hanno sfilato sul tappeto verde: tra di loro la presentatrice ed ex Miss Svizzera Christa Rigozzi e il musicista Dabu Bucher. Tra gli ospiti d’onore della serata figurano la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e la Sindaca di Zurigo Corine Mauch.

Lo Zurich Film Festival (ZFF) di quest’anno presenta 114 film, di cui 41 in prima mondiale o europea. 16 delle 114 produzioni sono film svizzeri, uno dei quali è l’adattamento del racconto di Max Frisch “Stiller” di Stefan Haupt. Un testo che si pensava impossibile da filmare. La produttrice cinematografica Anne Walser riceverà per questo film il premio alla carriera.

Premio alla carriera per Russel Crowe

Ancora una volta, i riflettori saranno puntati sui film statunitensi e star di Hollywood: il premio Oscar Russel Crowe (“Il gladiatore”) riceverà il premio alla carriera. Allo ZFFlo si potrà vedere nel thriller psicologico “Norimberga”, in cui interpreta il gerarca nazista Hermann Göring.

L’attrice britannica Claire Foy, nota per la serie “The Crown”, riceverà il Golden Eye dello ZFF per la sua carriera versatile e per la sua interpretazione nel nuovo film “H Is For Hawk”.

Lo ZFF di quest’anno, che durerà fino al 5 ottobre, è la prima edizione dopo il cambio di proprietà avvenuto nel luglio di quest’anno. L’ex proprietaria, la “Neue Zürcher Zeitung”, ha venduto lo ZFF a un nuovo gruppo di proprietari guidati dal direttore del festival Christian Jungen.

