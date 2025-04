Fareste del volontariato per la vostra comunità o per il vostro Paese senza essere pagati?

In Svizzera molte persone svolgono un’attività politica in un’amministrazione comunale o in un parlamento locale senza poterne ricavare un reddito. Anche un seggio nel Parlamento nazionale non è considerato un lavoro a tempo pieno.

Questo principio, secondo cui i cittadini assumono responsabilità politiche per convinzione e non per essere remunerati, è noto in Svizzera come sistema di milizia.

Un maggior numero di volontari sarebbe positivo per la politica del vostro Paese? E potete immaginare di dare voi stessi un contributo?

Per saperne di più sul sistema di milizia svizzero:

Altri sviluppi