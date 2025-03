Deterioramento in Ucraina non escluso, Croce Rosse svizzera

Keystone-SDA

La direttrice della Croce Rossa svizzera Nora Kronig Romero non esclude un deterioramento della situazione in Ucraina, nonostante i negoziati in vista per una parziale tregua. Per questo il diritto internazionale umanitario è fondamentale, ha sottolineato.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Se succede qualcosa sul piano politico, può accadere ancora molto sul piano militare. Questo potrebbe significare ulteriori vittime”, ha detto Kronig Romero in un’intervista diffusa oggi dal Blick.

Le discussioni politiche lasciano intravvedere imminenti evoluzioni, ma la responsabile si dice scettica quanto alla possibilità di arrivare a un cessate il fuoco. In ogni caso, le regole di protezione della popolazione civile dovrebbero essere rispettate anche in tempo di guerra, ha evidenziato.

Riguardo alla situazione incerta, ha stimato che un ritorno rapido nel loro Paese degli ucraini rifugiati in Svizzera non è attualmente realistico. Non bisogna nemmeno sottostimare la dimensione psicologica della situazione, ha aggiunto. Le operazioni della Croce Rossa elvetica nell’ovest dell’Ucraina mostrano che anche nelle regioni che sembrano sicure c’è un fattore di stress.