Donne over 50: risorsa più motivata (e sottoutilizzata) del lavoro

Keystone-SDA

Mentre da più parti si parla di carenza di personale specializzato, soprattutto con l'ondata di pensionamenti dei baby boomer, la Svizzera continua a guardare con riserva a una delle sue risorse che potrebbero essere più preziose: le donne over 50.

4 minuti

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un’indagine realizzata da Swissstaffing, l’associazione svizzera dei prestatori di servizi del personale, insieme all’Istituto Gfs-zürich. Un sondaggio – realizzato su oltre 1440 persone, fra cui 344 non attive, nel settembre-ottobre 2025 – mostra che le dipendenti con più di 50 anni non solo sono tra le più motivate, ma sono anche le più leali verso il datore di lavoro.

In generale le persone attive in Svizzera mostrano un forte impegno: oltre la metà dichiara di fare più di quanto ci si aspetterebbe. Ma a primeggiare sono proprio le donne sopra i 50 anni: il 70% di loro sostiene di svolgere un lavoro che va al di là delle mansioni previste. Considerando l’intera fascia d’età over 50 (uomini e donne insieme), la percentuale si attesta al 63%, il valore più alto tra tutte le generazioni. All’estremo opposto si trovano i giovani uomini tra i 18 e i 29 anni, dove solo il 36% supera le aspettative. Complessivamente, il distacco emotivo dal lavoro resta un fenomeno marginale in Svizzera: solo il 3% dei lavoratori si limita a fare il minimo indispensabile.

Oltre alla dedizione, le donne over 50 brillano per fedeltà aziendale: il 71% di loro non ha alcuna intenzione di cambiare datore di lavoro. Un dato che per le imprese, sottolineano gli autori dello studio, si traduce in stabilità, minore fluttuazione e conservazione del know-how aziendale. Un quadro insomma che contrasta nettamente con i pregiudizi che queste professioniste devono ancora affrontare in fase di candidatura.

La fascia over 50 non attiva conta oltre 200’000 persone ed è la più grande riserva di forza lavoro che può essere mobilitata nella Confederazione, con un trend in crescita fino al 2050. Il 62% di questo serbatoio (circa 126’000 persone) è costituito da donne. “Proprio questo gruppo, che mostra la maggiore motivazione alla vita lavorativa, rappresenta al contempo il potenziale di manodopera più grande e inutilizzato della Svizzera”, afferma Ariane M. Baer, autrice dello studio e responsabile di progetto presso Swissstaffing, citata in un comunicato. A suo avviso con l’aggravarsi della carenza di personale qualificato nei prossimi anni, il mercato del lavoro potrà vincere la sfida solo se questo potenziale verrà sfruttato in modo coerente.

Sempre secondo l’organizzazione i modelli di lavoro flessibili sono una leva centrale per sfruttare il potenziale della fascia over 50 e rimanere nel mondo dell’impiego più a lungo. Le donne attribuiscono un ruolo determinante soprattutto a orari di lavoro flessibili (82%) e lavoro a tempo parziale (81%). Anche il telelavoro e il job sharing rivestono un ruolo importante. Da parte loro gli uomini della stessa età prediligono forme di impiego legate a progetti specifici o in regime di freelance. È interessante notare che circa la metà delle donne over 50 non attive inizierebbe a lavorare se l’orario di lavoro o il grado di occupazione potesse essere definito in maniera flessibile. “Questo dimostra che il motivo alla base dell’inattività lavorativa non è da ricondurre alla mancanza di disponibilità, quanto piuttosto alla carenza di modelli idonei”, argomenta Baer.

In quanto forma flessibile, il lavoro temporaneo può fornire un importante contributo per sfruttare il potenziale del mercato nella fascia over 50, ritiene Swissstaffing. Esso consente di accedere facilmente a impieghi adatti alle proprie esigenze e facilita il reinserimento delle persone non attive. Inoltre, favorisce un proseguimento volontario dell’attività lavorativa oltre l’età di pensionamento ordinaria, conclude l’organismo del ramo.